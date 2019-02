CDS apresenta voto de pesar na ALM pelo falecimento de Alberto Vieira

O Grupo Parlamentar do CDS -PP apresentou esta tarde, na ALM, um Voto de Pesar pelo falecimento do historiador Alberto Vieira.

Os centristas justificam este facto dado que Alberto Vieira “ficará para a História da Região Autónoma da Madeira como um dos mais sublimes investigadores e historiadores”, acrescentando que se tratava de um “homem íntegro, simples, organizado e disciplinado, saciava-se de conhecimento e na busca permanente da descoberta de mais um passo em frente na história já escrita ou investigada”.

“Académico respeitado e rigoroso, Alberto Vieira partiu de forma prematura, inesperada. Deixa de herança para o nosso património coletivo e para a História da Região obras de incomensurável valor, com destaque para a história das ilhas atlânticas, o comércio do açúcar e do vinho, a escravatura e a autonomia regional. “Do Éden à Arca de Noé”, “História do Vinho da Madeira”, “O Arquipélago da Madeira do Século XV” e “Anais do Município do Porto Santo”, são algumas das principais obras publicadas, tendo ainda assinado crónicas, artigos e participado em inúmeros colóquios, debates, programas na rádio, jornais e TV”, reforçam o documento apresentado pelo CDS-PP.