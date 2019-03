Casa da Moeda lança moeda comemorativa dos 600 Anos

A Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) apresentará amanhã, dia 28 de Março, o seu plano de Moedas Comemorativas para o ano de 2019. Entre estas constará uma moeda comemorativa dos 600 Anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo.

O Plano Numismático para este ano conta com duas moedas correntes e oito de colecção. Três delas terão uma edição em ouro e duas vão contar com uma técnica onde é aplicada cor.

De realçar que a face nacional da moeda corrente de dois euros que assinala as comemorações dos 600 Anos, é da autoria de Júlio Pomar, tratando-se assim de uma das últimas criações plásticas deste artista, que nos deixou uma obra ímpar, não só no campo da pintura, mas também do desenho, da escultura, da cerâmica e da literatura.

Gonçalo Caseiro, Presidente da INCM, salienta que “as moedas comemorativas são desenhadas por uma selecção cuidada de artistas e produzidas de uma forma que reúne, em cada face, tradição e inovação. Facto é que 57% dos clientes da INCM colecciona estas moedas há mais de 20 anos, quer pelo seu valor, enquanto investimento, quer por hobby, pelo seu interesse cultural e numismático, provando que estas peças representam uma oportunidade a longo prazo”.

“Queremos dar uma nova ênfase às moedas comemorativas e associá-las a um conjunto de celebrações especiais, mais próximas dos portugueses”, acrescentou.