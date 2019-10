Casa cheia na segunda edição da conferência ‘Madeira 7 Talks’

Com meia hora de atraso, arrancou a segunda edição da conferência ‘Madeira 7 Talks’, uma organização da Associação dos Antigos Alunos da APEL, que tem como cenário o Nini Design Centre, o famoso atelier-restaurante localizado no emblemático edifício do Molhe - Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição. O escritor António Barroso Cruz foi a personalidade escolhida para mediar, de forma irreverente, as sete conversas improváveis com os 14 oradores nacionais e regionais, em diálogos que vão ter lugar até ao final da tarde.

Nivalda Fernandes, Psicóloga; Bruno Monteiro, professor universitário, web designer e guitarrista-fundador da banda Jesus Or A Gun; Renato Barros, o auto-intitulado Príncipe do Ilhéu da Pontinha; Catarina Claro, Mediadora Cultural; Vânia Beliz, Sexóloga e Apresentadora de TV; André Escórcio, professor e ex-político; João Bernardo Caldeira, Estudante; Miguel Nunes, Piloto de Ralis; Violante Saramgo Matos, Política, Professora e Escritora; Paulo Camacho, Atleta Olímpico; Sofia Relva Borges, Apresentadora TV e Enfermeira; Gonçalo Nuno dos Santos, Político; e Gonçalo Maia Camelo, Advogado, são os 13 oradores presentes, que acabaram de ser apresentados. Para contemplar o leque de convidados, falta apenas D. Nuno Brás, Bispo do Funchal.