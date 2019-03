Carnaval molhado na Madeira

O dia de carnaval será molhado na Madeira. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para amanhã, terça-feira de carnaval e de trapalhão, chuva, em geral fraca, a partir da manhã, aumentando de intensidade no final da tarde. Significa que os foliões do cortejo trapalhão encontrarão alguma chuva no percurso da Avenida do Mar.

O tempo cinzento começa já hoje, 4 de Março, com as previsões de muita nebulosidade, chuva e vento fortes que motivou um aviso amarelo para a precipitação entre as 18h e a meia-noite, e outro para o vento forte, entre as 18h e as 3h da madrugada de terça-feira.

A forte ondulação marítima estará também ‘no amarelo’ durante 24 horas, das 6h de terça às 6h de quarta-feira.

Estado do mar para esta segunda-feira:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 2 metros.

Temperatura do ar: 15/22º

Temperatura da água do mar: 18/19ºC