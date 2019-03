Carlos Pereira defende Zona Franca da Madeira

“A comunicação da Direcção Geral da Concorrência (DGCom) sobre a Zona França da Madeira (ZFM), publicada na semana passada no jornal oficial da UE, poderá fazer sorrir de felicidade Catarina Martins, Ana Gomes ou os concorrentes de Portugal com jurisdições específicas para a atração de Investimento Directo Estrangeiro ((IDE), mas, em boa verdade, o essencial do seu conteúdo viola os princípios básicos da competitividade, sobretudo para actividades tipicamente internacionais em ambiente globalizado, precisamente o elemento essencial para a diversificação da economia da Madeira”.

Essa é a convicção do deputado socialista Carlos Pereira, expressa em artigo de opinião publicado hoje no jornal ‘Público’ no quel deixa a pergunta: “Alguém compreende que uma empresa com vocação internacional se instale na Madeira mas esteja impedida de gerar rendimentos fora dos limites da ilha?”

O parlamentar realça que a UE aprovou uma boa ideia para estimular o desenvolvimento regional e que os resultados não escondem que este mecanismo é incontornável na economia da Região - “entre 2016 e 2018 contribuiu com 317 milhões de euros de receitas fiscais (no quadro da política de coesão do país é menos esforço nacional), criou novos postos de trabalho e gerou riqueza próximo dos 15% do PIB regional; além disso, contribuiu para 13% do IDE do país”.

Lamenta que numa altura em que os condicionalismos estruturais não desapareceram da ilha e que os resultados da aplicação deste mecanismo começam a surgir ao nível da coesão e da diversificação da economia, Margrethe Vestager, comissária europeia para a Concorrência, diga que todas “as actividades (beneficiárias da vantagem fiscal) devem ser executadas de forma efectiva e material na Madeira...”.

Julga que a ZFM está bem posicionada para ser um dos polos principais deste movimento empreendedor e de deslocação empresarial, mas admite que os potenciais investimentos nunca se fixariam na Região se estivessem excluídos de gerar rendimentos fora dos seus limites, tendo em conta a diversidade de actividades envolvidas e as geografias em que algumas dessas actividades podem estar associadas. Por outro lado, “seria um pouco primitivo e bastante menos competitivo (violando premissas do mercado interno) não aceitar diferentes e cada vez menos tradicionais relações de trabalho no contexto destes potenciais novos investimentos”, sublinha.

Espera que o “travão interpretativo” seja esclarecido, pois não acompanha a realidade nem promove o objectivo de promoção da coesão territorial. Pior, “este caminho favorece jurisdições concorrentes da Madeira e por isso é ele próprio um obstáculo à concorrência entre regimes fiscais espalhados pela Europa”. Na prática, “a visão absolutamente restritiva da DGCom, com objectivo de evitar ajudas de Estado a empresas que se instalam na ZFM, promove, por outro lado, vantagens específicas a outras jurisdições, prejudicando a concorrência”, escreve.

Daí a conclusão do Vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS: “Querendo ou não, a Sra. Vestager, ao estabelecer requisitos restritivos para qualificar a criação de trabalho, ignorando as diferentes formas de relação de trabalho legalmente previstas no Código de Trabalho português, ou limitando a geração de rendimentos aos limites da Madeira, num angustiante atropelo à evolução económica num mundo globalizado e cheio de novos sectores, está a abrir uma enorme autoestrada para que jurisdições concorrentes à Madeira puxem para si as empresas que escolheram, ou venham a escolher, Portugal para operar. Caímos, pois, numa peculiar situação em que a poderosa DGCom é ela própria geradora de obstáculos à concorrência, entre regimes fiscais na Europa”