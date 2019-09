Carlos Costa na Madeira para participar no Arraial Pride

Carlos Costa é a primeira confirmação da Comissão Organizadora do Madeira Pride, para o Arraial Pride que acontecerá no dia 19 de Outubro, após a 3.ª Marcha do Orgulho LGBTI+.

Graças ao sucesso do ano passado, o madeirense volta a pisar o palco do Jardim Municipal, naquela que é a festa da celebração da diversidade, da não discriminação e da luta por direitos e oportunidades para todas as pessoas.

Carlos Costa ficou conhecido pelo grande público aos 17 anos, quando participou no programa Ídolos, tendo feito o seu percurso artístico desde então.

No final da tarde do dia 19 de Outubro, o cantor trará alegria, com aquela que diz ser uma “personagem que começou a ser construída com base naquilo que eu sou, que eu acredito e que eu defendo. Mas também a defesa pelos direitos à igualdade”.