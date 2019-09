Cargueiro com quase 300 metros de comprimento veio ao Funchal apanhar tripulante

A aproximação à costa litoral do Funchal, esta tarde, de um navio cargueiro com perto de 300 metros de comprimento, não terá sido mais do que uma ‘escala técnica’ para recolher um tripulante.

O ‘Star Princess’, navio com cerca de 289 metros de comprimento e 45 de largura, chamou a atenção não só pelo tamanho, mas também pela rota invulgar de aproximação, em baixa velocidade, à baía do Funchal até cerca de três milhas náuticas da costa. De acordo com informação recolhida junto da Capitania do Porto do Funchal, o desvio até ao largo do Funchal foi apenas para proceder à recolha de um tripulante.

Proveniente de Ponta da Madeira, no Brasil, de onde saíra no passado dia 27 de Agosto, e tendo como destino ao porto espanhol de Gijon, onde é esperado na próxima terça-feira, dia 10 de Setembro, o ‘Star Princess’, de bandeira das Bahamas, segue já rumo ao porto do norte de Espanha.