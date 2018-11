Candidatura do Porto Santo a Reserva da Biosfera debatida de 28 a 30 de Novembro

No âmbito da candidatura do Porto Santo a Reserva da Biosfera, promovida pela Câmara Municipal do Porto Santo, realizar-se-á, nos próximos dias 28, 29 e 30 de Novembro o evento ‘Porto Santo - Reserva da Biosfera da UNESCO: Oportunidades e Desafios’, dirigida ao público em geral para dar a conhecer o galardão da UNESCO (Reserva da Bisofera) e explicar como poderá contribuir para a promoção dos seus valores naturais e patrimoniais na procura do desenvolvimento da economia local baseada no turismo sustentável.

Recorde-se que a Reserva da Biosfera é um galardão atribuído pela UNESCO que tem como objectivo o desenvolvimento sustentável de um território baseado nos seus valores identitários. As Reservas da Biosfera são definidas pela UNESCO como laboratórios vivos, onde se desenvolvem a conservação de paisagens, ecossistemas e espécies; o desenvolvimento sustentável a nível social, económico, cultural e ecológico; que atuam como plataformas de investigação, monitorização, educação e sensibilização, visando sempre a partilha de informação e de experiência adquirida.

A candidatura do Porto Santo a Reserva da Biosfera é promovida pela Câmara Municipal do Porto Santo, Direcção Regional para a Administração Pública do Porto Santo, Associação Grupo de Folclore do Porto Santo, Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM e Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais.

A participação é gratuita mas carece de inscrição prévia.

Programa

Para o primeiro dia do evento, 28 de Novembro, serão realizadas duas mesas redondas. A primeira pretende promover a partilha de experiências com outras Reservas da Biosfera, designadamente da Macaronésia, e a segunda será dedicada ao turismo sustentável e à forma como a Reserva da Biosfera pode contribuir para a concretização deste objectivo.

No dia 29, as actividades incidirão sobre a importância da educação e do programa Eco-Escolas no envolvimento da comunidade local no âmbito das Reservas da Biosfera.

O evento termina no dia 30 de Novembro com um passeio pela ilha, parando em diversos locais de interesse cultural, histórico e natural, para dar a conhecer o valiosíssimo património do Porto Santo, subjacente a esta candidatura.