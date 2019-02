Candidato do PS à presidência do Governo da Madeira faz visita aos Açores

Como o DIÁRIO já notiticou, o candidato do PS à presidência do Governo da Madeira, Paulo Cafôfo, e o líder dos socialistas madeirenses, Emanuel Câmara, iniciam na terça-feira uma visita aos Açores para constatar “os bons exemplos” da governação do partido naquele arquipélago.

“Queremos conhecer os bons exemplos que a governação do PS/Açores tem desenvolvido ao longo dos anos, com uma agenda progressista”, disse Paulo Cafôfo à agência Lusa.

O candidato acrescentou que naquela região, “por um lado, se continua a dinamizar os setores económicos tradicionais”, mas existe uma “aposta num conjunto de áreas ligadas à inovação e ao empreendedorismo, em setores de ponta, do melhor que se faz no país”.

Paulo Cafôfo considera que este tipo de política “tem proporcionado novas oportunidades para os jovens qualificados dos Açores”.

“É um trabalho que temos como exemplo e o Vasco Cordeiro [presidente do Governo Regional dos Açores] tem tido, sem dúvida, uma governação exemplar”, opinou.

O candidato referiu que o programa inclui conhecer ‘in loco’ “os bons exemplos da governação daquela região autónoma, ao nível da educação, da inovação e investigação, da área do mar, do serviço regional de saúde dos Açores e também do setor agrário”.

Nesta deslocação de três dias, a comitiva do PS da Madeira vai reunir com responsáveis de várias instituições de diferentes ilhas.

A visita começa na Horta, ilha do Faial, com passagem pelo Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores e Escola do Mar, em fase de conclusão.

No Pico, a deslocação inclui os serviços de saúde de proximidade em concelhos de reduzida dimensão e o trabalho realizado na preservação da paisagem histórica da cultura da vinha, “uma realidade bastante semelhante aos concelhos do norte da Madeira”, referiu.

Cafôfo destacou que esta visita de trabalho acontece num “ano político” importante.

O candidato complementou que o partido pretende, “cada vez mais, estreitar os laços entre regiões, trabalhar em parceria, alavancando medidas que possam melhorar os índices económicos e sociais”.

“Basta ver a diferença neste momento entre a Madeira e os Açores nas políticas de estímulo à inovação e diversificação da economia, para afirmar que é necessário outro tipo de governação na Madeira”, enfatizou também o líder do PS/Madeira, Emanuel Câmara.

A comitiva vai passar igualmente pela ilha Terceira, onde vai conhecer o projeto ‘Tech Island’ e o Hospital de Santo Espírito, e ter uma reunião com um dos responsáveis pelo grupo de discussão para a reforma da autonomia, numa deslocação que contempla, igualmente, uma receção na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

Em São Miguel, está agendada uma reunião com o reitor da Universidade dos Açores, e a visita à empresa Unileite - União das Cooperativas Agrícolas de Laticínios e ao Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia dos Açores.

A visita termina com audiências com o líder do PS na Assembleia Legislativa dos Açores, André Bradford, e com o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.

Paulo Cafôfo considerou os Açores “um exemplo” e defendeu que “a autonomia também se afirma pela cooperação entre regiões, pelo trabalho em parceria”.

“As duas regiões autónomas não podem viver de costas voltadas, há grandes oportunidades que poderemos explorar em conjunto”, concluiu o candidato do PS/Madeira às eleições regionais de 22 de setembro.