Campanhas do Banco Alimentar contra a Fome decorrem até ao próximo domingo

O Banco Alimentar contra a Fome é a única instituição de caridade que prolonga a campanha para além das recolhas nos supermercados Pingo Doce, tendo em curso até ao dia 9 de Dezembro, a Campanha Vale, destinado a pessoas com menos mobilidade, bastando para o efeito solicitar os mesmos nas caixas dos supermercados. Há ainda a Campanha online feita a pensar nas pessoas que residem fora do país, sobretudo os emigrantes e todos os que estejam bem familiarizadas com os meios tecnológicos, para que possam contribuir a esta causa.

O pagamento pode ser feito através de cartão de crédito ou multibanco, após indicação recebida no email pessoal de cada doador, com a referência multibanco, após registo em www.alimentestaideia.pt.

Foi isto que a secretária Rita Andrade fez hoje junto dos seus colaboradores da Secretaria da Inclusão e dos assuntos sociais, apelando à mobilização de todos os madeirenses, na divulgação a familiares e amigos que residem ou estudam no estrangeiro, a participar, até 9 de Dezembro nesta grande campanha em prol dos que passam dificuldades porque o pouco que cada um dá torna-se muito para quem não tem.