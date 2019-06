Campanha de limpeza do Porto do Pedregal, no Porto Santo, retirou 300 quilos de lixo marinho

No passado dia 8 de Junho, Dia Mundial dos Oceanos, o Município do Porto Santo em colaboração com diversas entidades locais levou a cabo uma limpeza de zona costeira, desta vez no Porto do Pedregal, que permitiu a retirada de cerca de 300 quilos de lixo marinho.

Esta iniciativa contou com a colaboração de 25 voluntários, representantes da Força Aérea AM3, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Marinha e e comunidade em geral, tendo removido lixo trazido pelo mar, na sua maioria plásticos (redes e cabos de pesca, bóias, esferovite, garrafas) com origem essencialmente na actividade da pesca.

A limpeza do Porto do Pedregal foi o culminar de uma semana de atividades dedicadas ao ambiente que envolveu mais de 90 crianças em acções de limpeza de praia, cerca de 140 alunos das escolas básicas do 1º ciclo em actividades de informação e sensibilização ambiental desenvolvidas na Ecoteca do Porto Santo e mais de 70 vistas à Exposição ‘Reciclar Faz Bem ao Planeta’, patente de 5 a 7 de Junho numa colaboração com a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.. Do programa de actividades destaque ainda para o hastear das Bandeiras Azuis das zonas balneares município do Porto Santo, designadamente Fontinha, Cabeço da Ponta, Ribeiro Salgado e, este ano, também a Calheta.