Câmara do Funchal mostra o ‘antes e depois’ da festa do Monte

Numa nota publicada há cerca de duas horas, no Facebook, a Câmara Municipal do Funchal deixou bem visíveis as diferenças entre o ‘antes e depois’ da festa do Monte, mais concretamente no Largo da Fonte, com especial foco no lixo espalhado pelo chão.

Demonstrando que “poucas horas separam” as duas fotos no Largo da Fonte, na última madrugada, “em plenas comemorações das Festas em Honra de Nossa Senhora do Monte”, a autarquia “agradece a todos os colaboradores do Departamento Municipal de Ambiente pelo extraordinário trabalho invisível entre o arraial de ontem e a procissão de hoje, que foi determinante para o sucesso destas que são as maiores festividades religiosas da Madeira e para cumprir as expectativas de toda a população”.