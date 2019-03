Câmara do Funchal desvenda “sabotagem” do Governo

Câmara do Funchal acusa Governo de “sabotagem”. Este é o título em manchete na edição deste domingo, no DIÁRIO de Notícias da Madeira. Paulo Cafôfo denuncia “campanha negra do PSD que se arrasta desde 2013” e enumera 30 boicotes à cidade. A oposição à requalificação do Mercado dos Lavradores foi a gota de água.

A foto em grande destaque revela que apenas 68 drones têm autorização para voar. O matutino conta que a ANAC recebeu 74 pedidos de operadores da Madeira nos últimos três anos, mas admite que há centenas de aeronaves não tripuladas na clandestinidade. O registo é obrigatório mas a plataforma electrónica está por criar há sete meses. Dois incidentes nos aeroportos da Região foram investigados em 2018. Ainda sobre este tema, saiba que a revisão da lei ditou a suspensão do estudo ao impacto na aviação e que até na pacatez de Águas Mansas, um polícia abateu - a tiro - um drone que sobrevoava a casa.

Em crescimento está a McDonalds que ganha espaço no Funchal. A loja expande-se na Avenida do Mar e prepara lançamento de McDrive na Nazaré.

Na Cultura é notícia o programa dos 600 anos que custa 1,5 milhões de euros e traz mais de 30 eventos para este ano. Em estreia no Funchal estará em Abril o ‘Full Moon Party’, que promete trazer o clima das grandes festas nas praias da Tailândia.

No desporto, Bernardo Sousa foi oitavo no rali dos Açores, a selecção nacional prepara o jogo de amanhã com a Sérvia e o União da Madeira prepara a mudança de nome na sequência da declaração judicial de insolvência.

