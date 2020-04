Câmara Municipal de Câmara de Lobos reforçou a sensibilização para a minimização de comportamentos de risco e apelo ao confinamento, através de mensagens sonoras que circulam por toda a freguesia em dois automóveis cedidos graciosamente ao município durante a duração da cerca sanitária, pela empresa Auto Zarco – Comércio de Automóveis.

Até ao final da cerca sanitária, Câmara de Lobos terá dois automóveis, devidamente identificados, a circular pelas ruas da freguesia com mensagens sonoras de apelo a comportamentos responsáveis a adoptar para a prevenção da Covid-19 e o reforço da necessidade de confinamento em casa, refere um comunicado da Autarquia liderada por Pedro Coelho.

As viaturas foram disponibilizadas de forma graciosa pela empresa Auto Zarco – Comércio de Automóveis Lda, num “acto solidário” para com a população da freguesia de Câmara de Lobos, estndo os automóveis em circulação diária por toda a freguesia, no sentido de “reforçar o apelo à necessidade de restringir deslocações desnecessárias”, refere a mesma nota.

As mensagens difundidas apelam ao uso de mascara para as deslocações essenciais, a necessidade de higienização frequente das mãos, a importância do confinamento e seguimento das instruções das autoridades de Saúde, PSP e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Segundo Pedro Coelho, “apesar de a população ter já interiorizado a necessidade de confinamento e distanciamento social em tempos de pandemia, nunca é demais reforçar a mensagem”, referiu o autraca, deixando o seu “agradecimento, em nome de todos os Câmara-lobenses, à empresa que cedeu os automóveis e ao Marco Cabral que prontamente respondeu ao nosso apelo e emprestou a sua voz para passar a mensagem à população”.