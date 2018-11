Câmara da Ribeira Brava aposta em lição protocolar

A Câmara Municipal da Ribeira Brava vai apostar na área do protocolo, promovendo a 11 de Dezembro um dia de formação sobre Protocolo Autárquico, Oficial, Regional e Político, a cargo de Nuno Miguel Henriques. A iniciativa decorre entre as 10h30 e as 13 horas e entre as 14h30 e as 17h30.

A formação pretende dar a conhecer formas de comunicação protocolar em Portugal para eleitos, nomeados e funcionários que trabalhem nos sectores inerentes nas câmaras e assembleias municipais, juntas e assembleias de freguesia e ainda em empresas municipais ou organizações intermunicipais, mas igualmente noutros sectores oficiais, empresariais e políticos em Portugal, revela o orador.

A formação tem carácter prático, com recurso a exercícios individuais e a trabalhos de grupo, e a estudos de casos concretos. Inclui formação sobre os símbolos, como hinos, faixas, brasões e outros e sobre eventos protocolares, como tomadas de posse, inaugurações e tribunas, entre várias outras coisas.

O formador já exerceu funções de consultor e assessor de imagem e protocolo.