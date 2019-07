Câmara da Ponta do Sol vota amanhã concursos para admitir 12 funcionários

O executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol vota amanhã, na reunião quinzenal, uma proposta de abertura de concursos para admissão de 12 novos funcionários.

A proposta, que tem origem no gabinete da presidente Célia Pessegueiro (PS), prevê uma oferta de emprego público por tempo indeterminado de 12 vagas na categoria de assistente operacional. O município apresenta mais carências de pessoal nesta área devido à saída, por reforma, de alguns funcionários, mas também pelo facto de os que prestam serviço no exterior estarem já com idade avançada.

Após um estudo dos quadros de pessoal da Câmara e das prioridades estratégicas definidas para o município, o executivo da Ponta do Sol pretende iniciar a contratação de pessoal de em áreas como as obras públicas, gestão de resíduos, higiene pública, cemitérios, entre outras. A Câmara pretende admitir sobretudo cantoneiros, mas também há vagas para pedreiros, pintores, coveiros e jardineiros.

Na reunião camarária desta quinta-feira, a partir das 15h30, este será um dos pontos a votar. A ser aprovado, a autarquia deverá publicar os avisos deste procedimento de contratação.