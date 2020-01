A Calheta recebeu hoje a conferência ‘Escola, Cidadania e Inclusão’, um evento que contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, do presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária da Calheta, professor Bernardo Gouveia, do presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles, entre outros convidados.

Esta iniciativa precede o Encontro Regional de Educação para a Cidadania Global, que decorre esta sexta-feira, no Museu da Imprensa da Madeira em Câmara de Lobos.

Promovido pela Associação de Investigação Científica do Atlântico, em parceria com a Rede de Educação para a Cidadania Global e o Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação, Cultura e Social da Calheta, este primeiro encontro junta Eduardo Franco, Margarida Pocinho, Joaquim Melro, Marta Uva, Marisol Carmelino, Sofia Lopes, Noémia Simões, Alda Matos Rosário e Paula Lage.

Eduardo Franco abordará ‘Utopias de Cidadania Global na Cultura Portuguesa’; Margarida Pocinho ‘Os Direitos Humanos e a Cidadania’; Joaquim Melro ‘A Cidadania, Educação e Liberdade’; Marta Uva ‘A Avaliação em Educação para a Cidadania Global’; Marisol Carmelino ‘Metodologias Activas para a Educação da Cidadania’; Sofia Lopes ‘A Educação para a Cidadania Global na Educação Formal e não Formal’; Noémia Simões ‘Dinamizar para Agir em Rede’ e Alda Matos Rosário e Paula Lage ‘(Trans)formar, Apoiar e Inspirar’, num testemunho do trabalho desenvolvido pela Rede de Educação para a Cidadania Global e o Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação.

De salientar que hoje, no antecâmara deste encontro regional marcado para sexta-feira, decorreu outra conferência, desta feita no Funchal, na Escola Professor Eleutério, intitulada ‘Educação de Surdos, Cidadania e Inclusão: Que Princípios? Que Práticas?’.