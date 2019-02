Café Memória regressa no próximo Sábado com psiquiatra Daniel Neto

O Café Memória da Madeira regressa, no dia 23 de Fevereiro (sábado), para mais uma sessão.

O convidado será o psiquiatra Daniel Neto, que abordará o tema ‘Medidas Terapêuticas para as Perturbações Comportamentais e Afectivas na Demência’, um tema pertinente para quem lida com pessoas com demências.

Recorde-se que as sessões do Café Memória da Madeira são sempre gratuitas e pretendem reunir pessoas com demência, pessoas com problemas de memória, cuidadores e familiares.

O ponto de encontro é no Restaurante Yuan Sushi Wok, no MadeiraShopping, e a sessão decorre entre as 9 às 11 horas.

Não é necessária de inscrição prévia para participar no Café Memória.