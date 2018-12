Burlas informáticas a crescer na Madeira

Burlas informáticas aumentam na Região é a manchete que faz a capa na edição deste domingo, acompanhada de uma foto sugestiva. No texto de resumo, frisamos que “este ano e até Novembro, a PJ regista 349 queixas por cibercrimes, um número que tende a aumentar. A mais recente burla está relacionada com o arrendamento de imóveis através das redes sociais”. Leia este trabalho nas páginas 2 e 3.

Também na primeira página saiba que há Um madeirense na Câmara dos Lordes. O seu nome é José Alberto de Freitas e “trabalha há mais de duas décadas no Parlamento britânico”. Conheça a sua história na página 9.

Outros três temas compõem a nossa primeira deste domingo, 16 de Dezembro de 2018. Na cultura, Livro aborda arte de embutir, a saber mais na página 36; no desporto, Marítimo-Benfica deu briga fora de campo, pois “adeptos do clube de Lisboa agrediram funcionários e clientes de um restaurante”, que poderá ler na página 12; e ainda nos casos do dia, a Prisão para dois condutores alcoolizados, sendo que “em duas semanas, 31 foram condenados por conduzirem bêbedos”, que pode ler na página 11.

