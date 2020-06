“Bruno Camacho sentiu necessidade de ir a outro concelho à procura de razões para atirar à autarquia de Santa Cruz”, lamenta Filipe Sousa

Através de um comunicado de imprensa, o presidente da autarquia de Santa Cruz, Filipe Sousa, reage às declarações do deputado municipal Bruno Camacho, do PSD, proferidas no DIÁRIO, dizendo que numa “tentativa desesperada” de criticar o trabalho da Câmara, “deita hoje mão a um expediente no mínimo ridículo e, no máximo, de uma má fé sem precedentes”.

“O deputado Bruno Camacho sentiu necessidade de ir a outro concelho à procura de razões para atirar à autarquia de Santa Cruz”, diz, referindo que o deputado municipal acusa aquela autarquia “de não apoiar uma munícipe de outro concelho”.

“O caso é conhecido deste município, que, ao contrário do que diz o senhor deputado municipal, não discrimina ninguém. Não pode é, legalmente, apoiar munícipes de concelhos vizinhos, com ou sem filhos nas nossas escolas”, explica.

“O senhor deputado defende, e bem, que situações excepcionais requerem medidas excepcionais. Estamos de acordo e, por isso, foram criadas medidas excepcionais como a atribuição de tablets e de cabazes alimentares a famílias atingidas pelos efeitos da pandemia da covid-19”, sustenta.

Mas, refere, que as medidas extraordinárias são para os munícipes de Santa Cruz, voltando a frisar que aquela autarquia “não discrimina ninguém”.

“Ao contrário do que fez durante anos o partido do senhor deputado municipal (o PSD), que criou uma dívida, discriminando todo o povo deste concelho, a quem depois estava disposto a sacrificar para pagar o buraco que criou”, diz.

“Também nós só encontramos duas medidas concretas do senhor deputado em quase quatro anos de mandato na Assembleia Municipal. Uma foi mandar abater uma árvore que já estava abatida. A outra foi esta de agora pedir apoio para uma munícipe de um concelho vizinho e militante do PSD”, atirou em jeito de conclusão.