Bombeiros de Santa Cruz recebem viaturas VETA

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside segunda-feira, 3 de Dezembro, pelas 15 horas, à cerimónia de entrega de viaturas VETA com Equipamento Técnico de Apoio no Quartel dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz.

O Governo Regional, através do Serviço Regional de Protecção Civil, adquiriu nove viaturas VETA, ao abrigo do PO-SEUR, representando um investimento de 360 mil euros.

As nove viaturas serão entregues às diversas corporações de bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

Estas viaturas vêm reforçar a capacidade instalada nos Corpos de Bombeiros da RAM nas operações de socorro e de combate aos incêndios florestais com veículos 4x4.

Recorde-se que no mês de setembro foram entregues outras nove viaturas ligeiras de combate a incêndios florestais (VLCI) às corporações dos bombeiros da RAM.