Bombeiros de Câmara de Lobos mantêm vigilância no Estreito

Apesar de ter sido dado como extinto ao início da noite deste domingo, um fogo que chegou a assustar no Estreito de Câmara de Lobos, vai ser mantido sob vigilância de uma equipa de bombeiros durante a noite. É isso que garantiu a Câmara Municipal em nota divulgada a oficializar a extinção do incêndio.

“A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, através do seu serviço de Proteção Civil faz saber que o incêndio que deflagrou esta tarde no sítio do Castelejo, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, foi declarado extinto pelas 19:00, pelo Comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos”, anuncia em nota de imprensa.

Acrescenta a nota que “no teatro de operações de combate ao incêndio estiveram presentes duas corporações de bombeiros, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, envolvendo um total de 16 homens, cinco viaturas pesadas e uma viatura ligeira”.

No entanto, “pesar de ter sido declarado extinto o fogo, a corporação dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos manterá uma equipa de bombeiros durante a noite para vigilância e controlo de eventuais reacendimentos”, garante.