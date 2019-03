Bispo do Funchal termina amanhã visita ao Porto Santo

No quarto dia de visita pastoral ao Porto Santo, o Bispo do Funchal, teve hoje um programa de visitas culturais à casa Museu Cristóvão Colombo e ao núcleo museológico, Jorge Brum do Canto, tendo passado ainda pela sede do agrupamento 999 do Porto Santo.

Para o Bispo do Funchal, o movimento escutista é “essencial” porque “liga aquilo que é a vida da natureza, com uma educação para estar com o outro, e uma educação para estar com Deus”, salientando que o escutismo católico é o maior movimento de juventude em Portugal.

Segundo D. Nuno Brás, o escutismo e tudo o que envolve este movimento de jovens “ajuda a perceber que nós podemos ser muito felizes com muito pouco, sem Internet nem playstations”, permitindo descobrir que a felicidade “não depende dessas tecnologias”.

Tal como tem sido hábito desde que chegou ao Porto Santo, D. Nuno Brás tem hoje uma agenda preenchida. Além da celebração de duas missas, terá um encontro com os pais que têm os filhos na catequese.

A visita bispo termina amanhã com um circuito turístico por vários sítios emblemáticos da ilha.