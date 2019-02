Bispo do Funchal saiu da Igreja do Monte para cumprimentar carreiros

Das mensagens que o novo Bispo do Funchal foi deixando desde que chegou à Madeira, ficou subentendido que a proximidade às pessoas é uma das intenções do seu ministério. E foi mesmo isso que D. Nuno Brás começou por fazer logo após a primeira missa que celebrou na Madeira, esta manhã na Igreja do Monte, quando decidiu descer a rua que circunda a Igreja para cumprimentar os carreiros, os donos dos bares ou quem passeava na zona.

E se houve quem aproveitou o momento para pedir uma benção e firmar a fé junto de D. Nuno Brás, outros não se mostraram muito efusivos com a proximidade do novo Bispo à população.

D. Nuno Brás foi guiado pelo padre Victor Gonçalves, pároco do Monte desde Outubro do ano passado, que lhe explicou algumas tradições da freguesia. Já próximo da zona de onde saem os carros de cesto do Monte, o novo Bispo do Funchal afirmou que aquele não seria o momento da sua estreia na tradicional descida, mas não vedou a probabilidade de tal vir a acontecer: “Ainda não será hoje”, disse sorridente.