Bispo do Funchal participa no seminário sobre cuidados espirituais ao doente

As Irmãs Hospitaleiras – Casa de Saúde Câmara Pestana, em parceria com o Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde, organizam sábado, 23 de Março, no seu auditório, um Seminário da Pastoral da Saúde, cujo tema incide sobre ‘A Responsabilidade da Comunidade nos Cuidados Espirituais ao Doente’.

A iniciativa terá a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e é destinado a profissionais e agentes de saúde; agentes de Pastoral da saúde, voluntários, visitantes de Doentes, ministros da Comunhão, agentes de Pastoral da saúde nas paróquias, conferências São Vicente de Paulo, párocos e Ajudantes Domiciliárias.

A assistência espiritual e religiosa, mais do que um direito da pessoa com doença/sofrimento, é relevante e produz ganhos em saúde, principalmente quando enquadrada no contexto das equipas multidisciplinares dos cuidados”, refere em comunicado a entidade organizadora que pretende oferecer informação e formação específica, através da aquisição de novos saberes, para que todos estes agentes possam actualizar a sua acção pastoral.