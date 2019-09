Bispo do Funchal participa na Assembleia Plenária do Dicastério da Comunicação no Vaticano

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, participa esta semana na Assembleia Plenária do Dicastério da Comunicação, no Vaticano, que ocorre de 23 a 25 de Setembro, com o Papa Francisco.

D. Nuno é um dos membros da Secretaria para a Comunicação, um novo organismo instituído pelo Papa Francisco com a missão de reestruturar inteiramente todas as realidades que, de vários modos, até hoje se ocuparam da comunicação, para responder cada vez melhor às exigências da missão da Igreja.