Bispo do Funchal diz que a igreja deve ter sempre boas relações com as outras instituições

O bispo do Funchal está a cumprir, esta sexta-feira, o seu terceiro dia de visita pastoral à ilha dourada.

D. Nuno Brás já visitou diversas instituições religiosas, culturais e políticas. Embora sejam instituições diferentes, a igreja e as outras instituições políticas têm uma semelhança na sua actuação quotidiana: o bem-estar da sociedade onde se inserem.

D. Nuno Brás disse ao DIÁRIO que a igreja “deve ter sempre boas relações com essas instituições, sempre dentro da legalidade e do respeito pela autonomia própria de cada um”.

“Agora temos de perceber que a sociedade é constituída, também no caso do Porto Santo, quase a cem por cento por católicos” e, por isso, “a relação com a comunidade católica tem de ser muito boa”.

Disse ainda que “a relação da comunidade católica com as outras instituições, nomedamente com o Governo, deve ser igualmente muito boa, no sentido de cooperarem cada qual no seu modo para o bem dos poto-santenses”.

Neste terceiro dia de visita pastoral, D Nuno Brás contactou logo pela manhã a DRAPS e depois duas escoas do ensino básico. Ao meio dia esteve no quartel dos bombeiros voluntários da ilha dourada.

Na parte da tarde, realiza duas missas, a primeira na Capela do Lar e depois na igreja da Piedade.

À noite irá participar numa iniciativa cultural, no centro cultural e de Congressos do Porto Santo, com actuação de vários grupos da ilha dourada.