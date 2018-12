Binter irá assinar contrato de três anos para as ligações aéreas entre o Porto Santo e a Madeira

Num comunicado dirigido à imprensa, o governo de Portugal transmitiu à Binter o contrato através do qual adjudica à companhia aérea a ligação para unir as ilhas do arquipélago da Madeira. Este acordo – que entra em vigor a partir de hoje – possui uma duração de três anos e ratifica o resultado do concurso público internacional convocado pelo governo português, que a Binter venceu no passado mês de abril, para cobrir a ligação aérea inter-ilhas entre a Madeira e o Porto Santo através de uma rota declarada obrigação de serviço público.

“Desde o passado mês de Junho, a companhia aérea canária tem vindo a prestar o serviço de ligação entre a Madeira e o Porto Santo através de contratos temporários enquanto se resolvia a alegação apresentada por uma das empresas que se apresentaram no referido concurso”, refere.

O coordenador geral da Binter, Juan Ramsden, garante que a companhia aérea está satisfeita pelo facto desta alegação ter sido resolvida finalmente de forma favorável e lembra que desde o primeiro momento que a Binter apostou pela adaptação do seu serviço de qualidade à realidade da Madeira e do Porto Santo e que, gradualmente, tem vindo a introduzir melhorias como a mudança de horários, a flexibilização das condições dos bilhetes ou a facturação online.

“Os voos entre a Madeira e o Porto Santo têm uma duração de 20 minutos e são operados por aviões ATR-72, com capacidade para 72 passageiros, nos quais se mantém o elevado nível de serviço aos passageiros da companhia aérea, com um snack de cortesia e o seu programa de fidelização, oferecendo dois voos diários de ida e volta para ambas as ilhas”, diz.

Refere ainda que desde 2005 que a Binter mantém ligações aéreas entre as Ilhas Canárias e a Madeira, com duas frequências semanais e trajetos diários durante os meses de verão, com partida e chegada à Gran Canaria e Tenerife.