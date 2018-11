Belém recebe esta segunda-feira lesados do BANIF

Uma delegação dos lesados do BANIF (representados pela associação ALBOA) é recebida na próxima segunda-feira, 19 de Novembro, às 15 horas, na Presidência da República pelo Assessor para os Assuntos Económicos e Orçamentais de Marcelo Rebelo de Sousa, Hélder Reis. A reunião surge depois do Presidente da República ter prometido, a manifestantes na Madeira, no dia 2 de Novembro) ir “inteirar-se da situação” dos Lesados do BANIF.

Após esta declaração do Chefe de Estado, a associação ALBOA solicitou formalmente a Belém (na sexta-feira, dia 6 de Novembro) uma audiência para melhor informar a Presidência da situação dos Lesados BANIF, incluindo a entrega de documentos.

A resposta de Belém não se fez esperar e Hélder Reis, que foi Secretário de Estado adjunto e do Orçamento da então Ministra Maria Luís Albuquerque, marcou a referida audiência para a próxima segunda-feira.