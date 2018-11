BE/M critica inversão de prioridades do Governo Regional

O Bloco de Esquerda foi a Santa Cruz denunciar, através de Paulino Ascenção, coordenador regional, a degradação do centro de saúde local e a inversão de prioridades do Governo Regional traduzida no anúncio da atribuição de 20 milhões para o estádio dos Barreiros.

“O Centro de Saúde de Santa Cruz apresenta sinais de degradação evidentes, mas este é apenas um exemplo entre muitos, do desmazelo com que o Governo Regional trata o Serviço Regional de Saúde. São edifícios degradados, equipamentos que demoram a serem reparados - eventualmente para justificar o encaminhamento para os privados a realização de exames e análises”, disse.

Perante isto, Paulino Ascenção lamentou o facto de o Governo anunciar a atribuição de mais 20 milhões para a conclusão das obras no estádio dos Barreiros.

“Isto é um insulto a todas as famílias que se deslocam aos centros de saúde e ao hospital e estes não oferecem condições, é a completa inversão de prioridades, o Governo Regional coloca em primeiro o entretenimento e descuida da Saúde que é uma necessidade básica”, frisou, acrescentando que “a mesma inversão de prioridades explica a opção por se ter feito dois estádios em vez de um hospital com condições”.

O ‘bloquista’ afirma que não são só nas instalações e equipamentos que há problemas, “há falta de profissionais de saúde, aqui em Santa Cruz, há famílias que estão há mais de 20 anos à espera de médico de família e não o têm, a falta de enfermeiros é uma queixa recorrente e de assistentes operacionais, muitos dos quais renovam contratos de seis meses continuamente há vários anos, sem perspectivas de estabilidade para as suas vidas”.

“A prática de desporto por todos é importante para termos uma população mais saudável, já o desporto profissional é um negócio de milhões que não justifica os ajudas que recebe do Governo”, disse.