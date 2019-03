BE acusa Governo Regional de “estar agachado aos privados”

O BE Madeira acusou o Governo Regional de estar agachado aos privados” e não promover as viagens de ferry porque “não está interessado” em cumprir o cocnurso.

A três meses do Verão, Paulino Ascenção diz que, neste momento, não é possível reservar viagens no ferry para o continente” devido à “falta de interesse do Governo Regional e do adjudicatário privado” em cumprir o contrato de adjudicação.

Acusa ainda a Secretária do Turismo de promover o destino Madeira nas feiras do sector sem apresentar a operação ferry para o Verão de 2019. “As pessoas gostariam de programar as suas viagens com antecedência, mas não é possível fazê-lo para o ferry, porque não há interesse nem do operador privado, nem do Governo Regional que está agachado aos interesses privados”, refere o coordenador regional do BE, referindo que há uma “actuação deliberada para que a operação corra mal ou nem aconteça”, considerando que é uma farsa e um gozo para com os madeirenses.

“Desde os obstáculos criados pela APRAM que afastaram o ARMAS, aos concursos feitos de propósito para ficarem desertos, com condições tais para desmotivar potenciais interessados, esta adjudicação ao grupo Sousa que ninguém quer cumprir”, frisa Paulino Ascenção, entendendo que o Governo Regional “faz de conta que está a fazer alguma coisa para trazer de volta o ferry” e deve “clarificar rapidamente se vai ou não haver ferry em 2019”.

As acusações chegam também ao PS que, segundo o bloquista, chamou um administrador do Grupo Sousa para coordenar o programa eleitoral no capítulo da economia. “Vemos o seu candidato a cabeça de lista criar manobras de diversão, defender Lisboa como porto de destino do ferry, para desviar as atenções da promiscuidade entre público e privado que envolve esta ‘telenovela do ferry’” acusa o líder regional do BE que espera “contribuir para a construção para uma nova maioria na Madeira que enfrente os interesses instalados e rompa com as políticas do PSD, traga um verdadeiro desenvolvimento e futuro para os nossos jovens”.