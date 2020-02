Bastonário da Ordem dos Médicos ouve profissionais do SESARAM às 12h30 na Biblioteca do Hospital

Miguel Guimarães tem encontro marcado com os médicos do SEASRAM, na Biblioteca do Hospital Dr. Nélio Mendonça, às 12h30 de hoje.

O bastonário da Ordem dos Médicos desloca-se à Madeira para participar na cerimónia de tomada de posse do novo presidente do Conselho Médico da Madeira, o médicos Carlos Martins, e demais membros dos órgãos regionais. A cerimónia está marcada para as 17h30, na sede da Ordem, no Funchal.

No entanto, a visita também deve ficar marcada pela polémica que vive o sector da saúde, resultante da contestação da nomeação e posse de Mário Pereira como director clínico do SESARAM.

Após a reunião com os médicos, Miguel Guimarães deve reunir-se com o Conselho de Administração do SESARAM.