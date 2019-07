Bom dia ilustres leitoras e leitores. Na edição impressa do DIÁRIO deste domingo saiba que os bancos têm 1.205 imóveis à venda na Madeira.

As casas registam boa receptividade do mercado ao contrário dos espaços comerciais e estacionamentos, mas é o Funchal que lidera uma lista onde está disponível uma mansão com piscina e campo de futebol. Para ler nas páginas 6 e 7.

Já como grande mancha fotográfica surge Cristiano Ronaldo, que está pela Região até segunda-feira e já dormiu na nova casa. Acompanhado da família, o craque tirou fotos com os fãs, ainda no aeroporto, e rumou de imediato para o centro do Funchal.

Noutro campo, o da mobilidade, saiba que o ferry regista menos procura. A taxa de ocupação do ‘Volcán de Timanfaya’, que chega amanhã ao Funchal, não ultrapassa os 28% para o continente e os 2% para as Canárias.

E por falar em transportes, o sistema de incentivos à exportação arranca na terça-feira. Os apoios às empresas vão até aos 20 mil euros, sendo que para os custos de transporte o montante pode chegar aos 200 mil.

‘Madeirenses solidários “respondem com o coração”’ é outro dos destaques que merece chamada à primeira capa do seu matutino.

