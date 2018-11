Banco Alimentar da Madeira precisa de 50 voluntários para a próxima recolha de alimentos

O Banco Alimentar (BA) da Madeira está a solicitar 50 voluntários para participarem na próxima recolha de alimentos que se realiza nos dias 1 e 2 de Dezembro em vários supermercados regionais.

As instituições parceiras, a sociedade civil e diversas empresas têm estado a responder ao apelo do Banco Alimentar para o voluntariado. Ainda assim, é necessário alguns voluntários para que seja possível marcarem presença nos 29 supermercados onde a campanha irá decorrer.

De acordo com Fátima Aveiro, as recolhas de alimentos do BA envolvem entre 150 a 1800 voluntários, faltando preencher as vagas para o Continente nos Viveiros, Cancela e Machico, assim como para o Pingo Doce do La Vie Funchal e da Calheta.

As inscrições podem ser feitas em www.bancoalimentar.pt/quero-ser-voluntario/ ou através dos contactos 291 617 839 / 967 583 368.

‘Fazes Falta’, tem sido o mote para o apelo ao voluntariado em supermercados e armazém do Banco Alimentar. A Delegação da Madeira acrescenta para “vestir a camisola do BAMadeira” e “fazer parte do maior movimento de cidadania activa no país, por uma Causa Maior”, para fazer a diferença na vida de 350 mil portugueses, 8 mil dos quais madeirenses.