Balança Comercial da Região com o estrangeiro com saldo positivo

Segundo os dados preliminares das Estatísticas do Comércio Internacional, referentes ao ano de 2018, o saldo da Balança Comercial da Região com o estrangeiro foi positivo.

A saldo da balança comercial da RAM com o estrangeiro registou um ‘superavit’ de 18,0 milhões de euros, acentuando-se assim a tendência já manifestada em 2017, primeiro ano desde o início da Autonomia no qual se observou um excedente no saldo comercial das transacções de bens (5,6 milhões de euros).

A taxa de cobertura das importações pelas exportações em 2018 foi de 111,4%, superior à registada no ano precedente, que se fixou em 103,9%.

Em 2018, o total de exportações de empresas com sede na RAM rondou os 176,3 milhões de euros – valor mais alto em termos históricos – tendo aumentado 20,1% face a 2017, enquanto as importações atingiram os 158,2 milhões de euros, crescendo 12,1% comparativamente ao ano precedente. 80,3% das exportações destinaram-se a países terceiros (fora da União Europeia) e 87,1% das importações foram provenientes da União Europeia.