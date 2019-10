Bairro da Argentina promove rasteio auditivo gratuito dia 15 de Outubro

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa (ADCR) do Bairro da Argentina, em parceria com as Clínicas ‘O Meu Doutor’, promove no próximo dia 15 de Outubro (terça-feira), uma campanha de reabilitação auditiva gratuita aberta a toda a população.

Esta acção terá lugar, entre as 10h30 e as 17 horas, na sede social da ADCR Bairro da Argentina, em Câmara de Lobos,

No local estarão profissionais de saúde habilitados e meios complementares de diagnóstico.

Recorde-se que a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro da Argentina, fundada em 5 de Março de 2007, tem por principal premissa o apoio à população do Bairro do Espírito Santo, vulgo “Bairro da Argentina”, bem como indirectamente reabilitar os mais novos, quer seja através do desenvolvimento de Actividades Sociais, Recreativas e Culturais, quer seja através da dinamização de modalidades desportivas e respectiva participação nas mais diversas provas regionais das modalidades.