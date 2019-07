Baía do Funchal recebe Regata de Canoas Tradicionais este domingo

Foi apresentado, esta manhã, no Centro Náutico de São Lázaro, a 16.ª Regata de Canoas Tradicionais da Madeira, que se irá realizar no próximo dia 14 de julho, pelas 12 horas, na Baía do Funchal, num evento organizado pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Associação de Canoagem da Madeira e a Associação da Madeira Desporto para Todos.

O Vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto no Município do Funchal, enalteceu “mais uma edição de uma prova que tem ganho um espaço especial no cartaz turístico e desportivo do Funchal, pois preserva e evoca parte do nosso património histórico, bem como as tradições associadas à comunidade piscatória da nossa ilha”.

“Nesta regata de canoas tradicionais madeirenses do próximo domingo, estará, pois, em evidência, não só uma parte do nosso património material, mas também a nossa profunda ligação com o mar, que marca de forma indelével a nossa herança cultural”, referiu.

Nesta edição irão competir cerca de 60 participantes, com frotas de canoas de seis concelhos da Região, incluindo do Funchal.

“Aliar a prática desportiva às nossas tradições é, de resto, mais uma prova de como o desporto está enraizado na nossa comunidade, com inúmero benefícios sociais, culturais e formativos”, acrescentou o vereador, que terminou agradecendo à Associação de Canoagem da Madeira e à Associação da Madeira Desporto para Todos “pela excelência do trabalho que têm desenvolvido nos últimos anos, enquanto parceiros do município”.