Aviso amarelo para tempo quente até sábado à noite

Está em vigor um aviso amarelo até sábado às 21 horas devido à previsão de temperaturas elevadas, com o Funchal a chegar hoje aos 27ºC e o Porto Santo aos 26ºC. O aviso estende-se a todo o arquipélago com Santa Cruz, Machico e Porto Santo a apresentarem nesta quinta-feira com risco muito elevado de incêndio. De resto, conte com períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado a partir da tarde e vento fraco a moderado de nordeste, soprando por vezes forte, com rajadas até 60 km/h, nas terras altas e extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira até final da manhã. No Funchal o cenário é mais animador, com céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até final da manhã e vento inferior a 15 km/h, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).d

Nas restantes localidades, são esperados 26ºC em Machico, Santa Cruz, São Vicente, Porto Moniz, Câmara de Lobos e Lugar de Baixo. No Caniçal e em Santana a temperatura máxima será de 25ºC e na Ponta do Pargo de 27ºC.

No mar, a temperatura da água está entre os 23ºC e os 24ºC, com ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros na costa Norte e com ondas de Sueste inferiores a 1 metro na costa Sul.