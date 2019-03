Avião russo Antonov sobrevoou a ilha da Madeira de madrugada

Uma aeronave Antonov sobrevoou a ilha da Madeira durante a madrugada desta segunda-feira, surpreendendo não só pelo barulho causado, mas sobretudo pela rara trajectória do avião de fabrico russo, que ‘atravessou’ a ilha numa ‘diagonal’, entrando pelo Funchal e saindo no Porto Moniz.

Pouco passava das 5 da manhã quando vários madeirenses, sobretudo residentes na parte Oeste da ilha, a partir do Funchal, despertaram com o insólito tão sonoro quanto estranho som vindo do ar, mais ainda tendo em conta a hora do raro acontecimento. O que muitos terão julgado ser um avião a voar a baixa altitude, que possivelmente tivesse levantado voo do Aeroporto da Madeira, daí o ‘barulho tão próximo’, afinal era Antonov Na-12BP (na imagem) que ‘rasgava’ o céu da Madeira a mais de 7.300 metros de altitude. Tendo em conta a altitude em que a aeronave afinal se encontrava, a possibilidade de ter descolado de algum aeroporto da Região só fazia sentido se tivesse vindo do Porto Santo. Hipótese que não se confirmou, tendo o DIÁRIO apurado, já pela manhã, que aquele desusado avião afinal havia partido do Aeroporto de Las Palmas, em Gran Canária, e tinha como destino St. John`s, na Terra Nova, Canadá. Daí a rota esquisita que levou o Antonov a passar em cima da ilha da Madeira e ao largo da costa Norte das principais ilhas do Arquipélago dos Açores, São Miguel e Terceira.

Por se tratar de um avião de transporte de quatro turbo-hélices, similar em tamanho e função ao ‘nosso’ C-130 Hercules, eis a razão do ‘excesso’ de ruído provocado no silêncio da noite, mesmo estando a voar em velocidade de cruzeiro e a considerável altitude.

Apesar de ser um modelo de aeronave de uso militar construído na União Soviética entre finais da década e de 50 e inícios da década de 70, o quadrimotor em causa pertence à Aliança Aérea da Ucrânia, uma companhia aérea com sede em Kiev que opera charters de passageiros e carga.