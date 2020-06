Autora do habeas corpus libertada pelo IASaúde depois de testar negativo

Autoridade de Saúde ‘antecipou-se’ à decisão do tribunal libertando a autora do habeas corpus com base do resultado negativo ao teste à Covid realizado ontem à tarde.

A requerente vai agora para confinamento solitário no domicílio, conforme já havia proposto às autoridades regionais no domingo ao desembarcar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Na ocasião opôs-se ao confinamento em unidade hoteleira, propondo três alternativas: confinamento no domicílio, teste à Covid (a própria admitiu pagar o custo do mesmo), ou regressar à Lisboa.

A advogada que assegurou a diligência, Maria João Nepomuceno a revelar os pormenores da decisão, depois de juntamente com a autora do habeas corpus ter sido presente à juíza Susana Mão de Ferro.

O autor do requerimento foi o advogado António Franco Fernandes, que se só não esteve no tribunal esta manhã, por se encontrar fora da Região.