Autarquia da Ribeira Brava esclarece que apoio à pessoa com doença oncológica foi “proposta de Rafael Macedo”

Interpelado sobre a matéria alusiva à proposta de ‘Regulamento Municipal de Apoio à Pessoa com Doença Oncológica’, aprovada esta quinta-feira, por unanimidade, em reunião camarária e no seguimento de notícia publicada ontem pelo DIÁRIO, Ricardo Nascimento esclarece, em comunicado de imprensa, que a proposta “foi apresentada por Rafael Macedo” deputado na altura em representação do partido Juntos Pelo Povo.

Fazendo jus ao ditado ‘a César o que é de César’, o edil ribeira-bravense refere que, imediatamente após a aprovação da recomendação da pela Assembleia Municipal, a Câmara trabalhou no regulamento tendo para o efeito “considerado diversas fontes sobre a matéria” para formular o documento que agora foi aprovado.

“Sem querer tirar o mérito aos proponentes desta medida” que, a partir da sua aprovação, vai permitir às pessoas com doença oncológica beneficiarem de vantagens aquando da necessidade de fazerem tratamentos fora da Região, Ricardo Nascimento enaltece a “postura quer do grupo parlamentar do RB1” na Assembleia Municipal, bem como “das restantes bancadas” por terem permitido o avançar desta medida “que é importante”, pois permite “minimizar os avultados encargos” relacionados com a cura desta patologia às pessoas da Ribeira Brava.

De referir, portanto, que tal medida foi esta quinta-feira aprovada por unanimidade em reunião de Câmara Municipal, devendo agora a Assembleia Municipal passar o regulamento, órgão que, aliás, deu aso ao desenvolvimento deste mesmo regulamento, após a proposta do deputado, Rafael Macedo.