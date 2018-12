Os autarcas do Bloco de Esquerda na freguesia de Santa Maria Maior, Funchal, acompanhados do coordenador regional, esta manhã visitaram a zona alta da freguesia - entre o largo do Miranda e o caminho do Terço - e verificaram no local alguns problemas que afligem os moradores.

Os contactos com os moradores permitiu identificar algumas situações concretas, a nível da segurança da circulação nas veredas e de saneamento básico, que serão levados aos órgãos competentes da freguesia e do município.