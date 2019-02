Na ultima reunião de Câmara foi aprovado por unanimidade uma proposta do CDS, que consiste no aumento do estacionamento para motociclos no centro da cidade de Câmara de Lobos.

Ttendo em conta que só existem 5 estacionamentos autorizados, o vereador do CDS, Amílcar Figueira, propôs que fosse alargado o numero de lugares, que não devem ficar concentrados apenas numa única rua, mas distribuído por vários pontos da cidade.

“Com esta medida, criamos condições para que as pessoas possam andar nos passeios em segurança, e também para que os motociclistas tenham estacionamento adequado. A mobilidade urbana deve ser sustentável, utilizar meios de deslocação menos poluentes e assim contribuir para a melhoria na qualidade de vida nas cidades. Esta proposta, ao ter sido aprovada, prova que havia uma necessidade de estacionamento”, afirmou.

Amílcar Figueira disse ainda que “é esta forma de trabalhar com que o CDS se identifica, ou seja, ajudar a fazer mais e melhor, ajudar a resolver os problemas dos câmaralobenses”.