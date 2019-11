Augusta Aguiar reitera compromisso no combate à violência doméstica

A Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos Portugueses realiza no Hotel The Vine, estas quinta e sexta-feira (dias 21 e 22 de Novembro), a conferência OPP Madeira sobre Violência(s).

Na sessão de abertura esteve presente a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania que fez questão de elogiar esta iniciativa, pois “nunca é demais a partilha de experiências, a troca de conhecimentos, o alerta e a informação sobre os meios disponíveis de apoio às vítimas.”

Neste sentido, Augusta Aguiar destacou o II Plano Regional Contra a Violência Doméstica, onde foram dinamizadas variadas “acções de sensibilização/informação/formação sobre Violência Doméstica, Violência no Namoro e Violência sobre a pessoa idosa, que abrangeram directamente cerca de 10.500 pessoas, entre jovens, adultos e idosos.”

No 1.º semestre de 2019, a Equipa de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica do Instituto de Segurança Social da Madeira prestou apoio a 96 pessoas.

A Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, tem igualmente apoiado as entidades parceiras no Plano Regional Contra a Violência Doméstica, nomeadamente, as associações que prestam apoio directo e encaminhamento às vítimas, como a Associação Presença Feminina, o Centro Social e Paroquial de Santo António e o Centro Social e Paroquial de São Bento.

A estas entidades, Augusta Aguiar dirigiu uma palavra de “profundo agradecimento pois, diariamente, trabalham, dão tudo de si em prol das vítimas e tornam possível a concretização das medidas e acções nesta área de intervenção social.”

Contudo, a governante relembra que “apesar das realizações até aqui conseguidas, estas não são suficientes para conter ou erradicar a violência. O silêncio perpetua, agrava e alimenta a violência escondida”. Daí, a necessidade de “uma ainda maior concertação na acção, enquanto sociedade responsável e organizada na protecção de quem está vulnerável, bem como a instituição de uma cultura de intolerância face à violência e ao desrespeito pela dignidade e direitos do outro”.

A Secretária Regional reiterou o compromisso do Governo Regional no combate à violência doméstica, com diversas medidas patentes no Programa de Governo, e que incluem: o desenvolvimento do III Plano Regional Contra a Violência Doméstica na Região Autónoma da Madeira, o aumento da capacidade das casas de acolhimento para vítimas de violência doméstica e a criação de uma Casa de Emergência para Vítimas de Violência Doméstica na RAM.

“Contamos com o apoio de todos. Contem sempre com o Governo Regional pois, enquanto houver um caso de violência, será sempre demais”, concluiu.