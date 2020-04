Atendimentos na urgência hospitalar baixaram na Madeira

Os atendimentos na urgência hospitalar baixaram quando se iniciou o plano de contingência da covid-19, na segunda quinzena de Março, segundo informou o hoje SESARAM.

Nesta quinzena, foram realizados 1.889 atendimentos, o que revela uma quebra de 62,30% quando comparado com igual período de 2019 (5.007).

Segundo os mesmos dados, no mês de Março, o Serviço de Urgência Hospitalar registou 5.352 atendimentos. Em comparação com o mesmo mês do ano anterior registou-se uma quebra de 40,9%.

Além disso, em Março foram realizadas neste período 70 pequenas cirurgias, 312 no ambulatório e 397 no bloco operatório. Na fase covid-19, na segunda quinzena de Março foram realizadas 208 cirurgias no total.

De acordo com esses mesmos dados, em Março foram efectuadas um total de 21.267 consultas médicas nos hospitais da região (Hospital dos Marmeleiros, Hospital Dr. Nélio Mendonça, Hospital Dr. João de Almada, Unidade de Desenvolvimento da Criança, Unidade de Tratamento da Toxicodependência e Centro Dr. Agostinho Cardoso). Destas, 11.947 foram presenciais. E 9.320 foram sem a presença do utente, nas diversas estruturas hospitalares

Durante a fase covid-19, na segunda quinzena de Março deste ano foram realizadas, nas mesmas estruturas hospitalares, 7.229 consultas sem a presença do utente. No mesmo período foram realizadas 2.296 consultas presenciais.

Além disso, no mês de Março, as sessões do Hospital de Dia ascenderam às 3.459. Deste total, apenas 05 foram não presenciais e referem-se à especialidade de Reumatologia.

Durante a fase covid-19, na segunda quinzena deste mesmo mês foram realizadas 1.692 sessões.