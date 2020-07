Os Centros de Saúde retomaram a actividade que tinham antes da pandemia COVID-19. Na prática são retomados os horários de funcionamento que estavam em vigor antes do dia 15 de Março, antes da crise pandémica. Os Centros de Saúde dos Prazeres (Calheta), São Vicente passam assegurar o serviço de atendimento urgente 24 horas, todos os dias da semana. Foi exactamente isso que o secretário regional da Saúde quis assinalar esta tarde ao deslocar-se a Câmara de Lobos.

Acompanhado de perto pelo presidente do Município, o governante recordou que o Centro de Saúde de Câmara de Lobos reabre o Serviço de Atendimento Urgente (SAU) com horário específico, entre as 15 e às 22 horas, (dias úteis), sábados e domingos entre as 9 e as 22 horas.

Nos Centros de Saúde da Ribeira Brava e Santana, este serviço de urgência passa a funcionar entre as 8 e as 22 horas.

No Centro de Saúde do Porto Moniz, o serviço de atendimento urgente mantém o horário implementado no dia 8 de Junho, isto é das 8 às 20 horas, nos dias úteis da semana. Horário já praticado antes da pandemia COVID-19.