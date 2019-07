“Até ao final de Agosto 100% dos professores vão receber os retroactivos do descongelamento de carreiras”

À margem da visita ao Serviço das Finanças, no Edifício 2000, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, deu a garantia que até o final do próximo mês, todos os professores irão receber os retroactivos do descongelamento de carreiras.

“Até ao final do mês de Agosto 100% dos professores vão receber os retroactivos do descongelamento de carreiras”, disse.

O responsável explicou ainda que apenas 80% dos professores da Região vão receber, dando conta que os restantes “20% dos professores que não sentiram agora, vão sentir já no mês de Agosto, portanto, no próximo mês”.

Pedro Calado referiu que esse atraso a quantidade de processos administrativos a serem tratados.

“As escolas que adiantaram os processos e que fizeram o tratamento mais rápido, nós processamos já todos de uma vez e processamos agora em Julho. Houve outros processos que não chegaram a tempo, nós não quisemos atrasar o processamento de vencimentos a nenhum professor, nem a nenhum funcionário público”, justificou.