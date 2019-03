Associação Sem Limites promove arrumação de ‘tampinhas’

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites, em parceria com a Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação da Região Autónoma da Madeira, promovem no dia de hoje a arrumação de tampinhas no âmbito da Campanha ‘Dê uma tampa à Indiferença’.

Trata-se de uma grande quantidade de tampinhas recebida através de uma doação da Empresa Madeira Cartão.

Devido à quantidade volumosa a iniciativa conta com o apoio dos Bombeiros Sapadores do Funchal, nomeadamente com os novos recrutas que recentemente fizeram o Juramento, bem como da empresa Multimade (que cedeu um veículo de caixa aberta para o transporte de tampinhas) e ainda de outros voluntários.

Num comunicado dirigido à imprensa, a Associação Sem Limites manifestou o seu agradecimento “a todos os envolvidos nesta iniciativa, bem como todas as pessoas, escolas, serviços e entidades que promovem a recolha de tampas contribuindo para o sucesso da Campanha ‘Dê Uma Tampa à Indiferença’ que este ano já nos permitiu enviar dois contentores, estando já o terceiro a ser preparado para enviar”.

Recorde-se que esta campanha resulta no apoio através da doação de material ortopédico. Este ano já conta com nove entregas de cadeira de rodas manuais, sendo uma delas específica.