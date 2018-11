Associação para Pessoas com Autismo ‘Os Grandes Azuis’ faz formação para educadores

A Associação para Pessoas com Autismo ‘Os Grandes Azuis’ realiza, no próximo dia 30 de Novembro, a formação ‘Inclusão de Portadores de Distúrbios de Aprendizagem em Ambiente Escolar’.

Esta formação, que ainda tem vagas disponíveis, acontece no auditório da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e será palestrada por Vanessa Medina, fonoaudióloga, formada pela Universidade de São Paulo.

O objectivo da iniciativa é possibilitar a formação contínua de educadores e professores da Região Autónoma da Madeira. A conferência propõe-se a apresentar a problemática das NEE (Necessidades de

Educação Especial), debruçando-se na PEA (Perturbação do Espectro do Autismo), em ambiente escolar. E, consequentemente, sobre os processos de aprendizagem e o funcionamento do cérebro no processo de aprendizagem.

Assim, a formação pretende dar a conhecer as actuais contribuições da neurociência para a educação e, no campo da investigação, dar a conhecer os testes e as avaliações para a problemática.

Por fim, e com o objectivo de actualização científica dos professores, estes têm a oportunidade de conhecer as últimas investigações científicas sobre a temática, quer nacionais, quer internacionais.

A Associação para Pessoas com Autismo ‘Os Grandes Azuis’ tem como missão a inclusão social das pessoas com perturbações do desenvolvimento e do espectro do autismo e a confraternização e apoio às pessoas com elas significativamente relacionadas, promovendo a defesa e o exercício dos respectivos direitos e a melhoria da qualidade de vida.