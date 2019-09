Associação entrega frigorífico e micro-ondas a jovem com deficiência visual e motora

A Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação da Região Autónoma da Madeira em parceria com a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites voltou a contar com a colaboração do Grupo Café do Teatro para a doação de um frigorífico e um micro-ondas.

Tratou-se de uma doação para uma jovem com deficiência visual e motora, que apesar das suas limitações físicas, continua a lutar pela sua independência e faz por realizar as suas tarefas de vida diárias com a máxima autonomia.

“Agradecemos publicamente ao Grupo Café do Teatro por, mais uma vez, se juntar a causas solidárias como esta.

A associação continua a querer fazer mais e melhor em prol das pessoas com necessidades especiais na RAM, e as parcerias são fundamentais para que seja possível cumprirmos o nosso objectivo”, diz através de uma nota de imprensa enviada à redacção.